Lombardia Santanchè | Mi spiace per Lega perché non è spirito coalizione

“Mi spiace perché non è questo lo spirito della nostra coalizione, ci siamo sempre confrontati su tutto, e non capisco perché non debba esserci confronto”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine del Green Building Forum Italia a Milano, rispondendo a chi le chiedeva come mai dalla Lega si fosse scelto di non commentare le richieste di FdI di esprimere il prossimo candidato in Regione Lombardia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lombardia, Santanchè: "Mi spiace per Lega perché non è spirito coalizione"

