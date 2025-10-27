Lombardia Santanché alla Lega | Silenzio su un possibile candidato FdI? Non è lo spirito della coalizione

Non si fermano le polemiche a distanza tra Lega e Fratelli d’Italia per la successione del governatore lombardo Attilio Fontana. Se dal lato leghista, il governatore raccoglie l’appello del segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo a non parlarne, la ministra del turismo Daniela Santanché risponde così a chi le chiede del silenzio leghista su un un possibile candidato di Fdi: “Non è questo lo spirito della nostra coalizione, ci siamo sempre confrontati su tutto, e dunque perché non ci deve essere un confronto?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lombardia, Santanché alla Lega: “Silenzio su un possibile candidato FdI? Non è lo spirito della coalizione”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Santanchè: “Giusto che FdI esprima candidato Lombardia”. Si parla anche di Regionali alla kermesse di Fratelli d’Italia per celebrare i tre anni di governo. Ma Romeo (Lega) risponde: "Decidano i territori e non Roma" - X Vai su X

Tgr Rai Lombardia. . Truffa all’Inps, in attesa della Consulta il processo alla Santanchè viene sospeso. Tutto fermo fino a fine febbraio in attesa del verdetto della Corte costituzionale sul conflitto d’attribuzione sollevato dal Senato sull’utilizzabilità di alcuni atti - facebook.com Vai su Facebook

Simbolo della Lega senza Zaia in Veneto, tensione sulla Lombardia - Il futuro di Luca Zaia e, guardando avanti, quello della Lombardia. Scrive ansa.it

La Russa: «Veneto alla Lega e la Lombardia a FdI? Non lo escludo. A Milano niente vincoli sul candidato, i figli di Berlusconi hanno professionalità e nome» - Quattro anni fa il centrodestra è arrivato in extremis alla scelta del candidato da opporre a Sala. Riporta corriere.it

Ettore Prandini (Coldiretti) possibile candidato della Lega per la Lombardia? Alcune riflessioni - Si vocifera che il presidente di Coldiretti potrebbe essere il candidato della Lega per la Regione Lombardia dopo Fontana ... Da ilfattoquotidiano.it