Lombardia Fontana | Basta discutere su candidato
Sul prossimo candidato governatore in Lombardia “Abbiamo già detto, raccolgo l’invito di non parlarne più. Io ho detto quello che penso, loro hanno detto quello che pensano, basta, è finita la discussione ci rivediamo fra qualche anno ”. Lo ha detto Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia a margine del Green Building Council a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
“Benvenuti e buon lavoro”: così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al primo gruppo di dieci infermieri arrivato dall’Uzbekistan, grazie al programma di formazione e cooperazione con i Paesi esteri. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMila - facebook.com Vai su Facebook
A. Fontana, anche quest'anno tagli spesa pubblica, preoccupati. 'Ma supereremo difficoltà con solidità del nostro bilancio' #ANSA - X Vai su X
Lombardia, Fontana: "Basta discutere su candidato" - Sul prossimo candidato governatore in Lombardia “Abbiamo già detto, raccolgo l’invito di non parlarne più. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Scontro Fontana-FdI sulle Regionali: «La Lombardia deve restare alla Lega». Voto a Milano, Sala: «Il Pd deve capire chi vuole essere e cosa fare» - La replica di Fratelli d'Italia: «Atteggiamento poco opportuno quello del presidente. Da milano.corriere.it
Fontana striglia Bruxelles: “In Lombardia spendiamo i soldi Ue meglio che a Roma, no al centralismo” - Milano, 25 settembre 2025 – "No alla centralizzazione dei fondi di coesione Ue, no al taglio delle risorse per i territori, no alla marginalizzazione del ruolo delle Regioni, no alla burocrazia ... Come scrive ilgiorno.it