Lombardia Fontana | Basta discutere su candidato

Sul prossimo candidato governatore in Lombardia “Abbiamo già detto, raccolgo l’invito di non parlarne più. Io ho detto quello che penso, loro hanno detto quello che pensano, basta, è finita la discussione ci rivediamo fra qualche anno ”. Lo ha detto Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia a margine del Green Building Council a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

