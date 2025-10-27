L’odissea sulla statale con il 50 percento in più del tempo di percorrenza | lo sfogo di un lettore

LECCE – L’odissea quotidiana di chi, per motivi professionali, è costretto ogni mattina a raggiungere Brindisi da Lecce, sfidando l’ordinario traffico e, da qualche tempo, anche i cantieri stradali. Fra ritardi al lavoro e code infinite, un lettore di LeccePrima ha lamentato il disagio che, da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

