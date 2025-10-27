Lo yacht a vela più grande del mondo torna a Porto Empedocle | breve sosta per una visita ai Templi

Agrigentonotizie.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porto Empedocle ha di nuovo accolto nuovamente il Sea Cloud, lo yacht a vela privato più grande del mondo. L’imbarcazione, simbolo di eleganza e storia marinara, è tornata sulle coste agrigentine dopo le precedenti soste di giugno 2025 e maggio 2024 confermando lo scalo agrigentino come approdo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Nerano, arriva “A”, lo yacht a vela più grande del mondo con i vetri a prova di bombe - moderno: è tutto questo "A", lo yacht a vela più grande del mondo, ancorato al momento al largo di ... Da fanpage.it

Spettacolo sul Lungomare di Napoli: riecco “A”, yacht a vela dei record: lungo 143 metri - Fa la spola tra la Costiera Sorrentina, Capri e Napoli “A”, il maestoso yacht a vela più grande del mondo: lungo 143 metri, costato la bellezza di 430 milioni di dollari, è stato presenza fissa ... fanpage.it scrive

Sequestrato a Trieste lo yacht dell'oligarca Melnichenko: è il più grande del mondo - Il "Sy A" appartiene a Andrey Igorevich Melnichenko, magnate tra i più ricchi di Russia: lo yacht a vela ha un valore di circa 530 milioni di euro Proseguono i sequestri delle grandi proprietà ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Yacht Vela Pi249 Grande