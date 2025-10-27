Lo yacht a vela più grande del mondo torna a Porto Empedocle | breve sosta per una visita ai Templi
Porto Empedocle ha di nuovo accolto nuovamente il Sea Cloud, lo yacht a vela privato più grande del mondo. L’imbarcazione, simbolo di eleganza e storia marinara, è tornata sulle coste agrigentine dopo le precedenti soste di giugno 2025 e maggio 2024 confermando lo scalo agrigentino come approdo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
