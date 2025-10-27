Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 3, Massimo Giletti torna con Lo Stato delle Cose, puntata ad alta tensione tra cronaca, politica e inchieste. Al centro: chi c’è dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco e le nuove ombre sulla gestione della spiaggia di Mondello da parte della società “Italo Belga”. In studio, un collaboratore di giustizia con rivelazioni sulla ’ndrangheta e un parterre che promette scintille: Aldo Cazzullo, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, e – per il giallo di Garlasco – Antonio De Rensis, Armando Palmegiani, Massimo Lovati e Flaminia Bolzan. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Lo Stato delle Cose stasera (27 ottobre 2025): ospiti, temi e orario su Rai 3