Lo Stato delle Cose | De Renzis Lovati Palmegiani e Bolzan da Giletti

Chi c’è dietro l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci? È questo uno dei temi della nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti, in onda questa sera, lunedì 27 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 27 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento, Giletti ospiterà un collaboratore di giustizia le cui rivelazioni hanno reso possibili importanti operazioni contro la ’ndrangheta. Spazio poi all’ attualità politica italiana, con i commenti di Aldo Cazzullo, del leader di Azione Carlo Calenda e del direttore de Il Tempo e co-conduttore di Domenica In Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Lo Stato delle Cose: De Renzis, Lovati, Palmegiani e Bolzan da Giletti

Guarda, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti su RaiPlay: Renzi sui fronti del governo e Meloni tra USA e UE. Santoro e Orsini sull’Ucraina, Vannacci e Boschi sul vento di destra in Europa. Nuove intercettazioni sulle curve di Inter e Milan e un video esclusi - facebook.com Vai su Facebook

Stasera 21:20 su #Rai3 “Lo Stato delle Cose” Il confronto tra Bonaccini e Cerno. Garlasco: la famiglia Sempio lascia l’avv. Lovati; piste di denaro verso l’ex pm Venditti e la “squadretta”; focus sul Santuario delle Bozzole. - X Vai su X

Lo stato delle cose: perchè De Rensis ha abbandonato lo studio prima del previsto? - Nel corso della puntata de Lo stato delle cose in onda ieri su Rai 3, l'avvocato de Rensis ha chiesto di lasciare in anticipo lo studio evitando di avere un confronto con Lovati ... Scrive ultimenotizieflash.com

Garlasco, a "Lo stato delle cose" l'avvocato Antonio De Rensis si alza e se ne va: cosa è successo in studio - L'avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, ha lasciato la trasmissione di Giletti proprio mentre stava parlando il collega Massimo Lovati ... Segnala virgilio.it

Garlasco, colpo di scena da Giletti: De Rensis si alza e se ne va. Il motivo - Colpo di scena a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Da iltempo.it