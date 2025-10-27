Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

. Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Chi c’è dietro l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci? Nella nuova puntata de “Lo Stato delle Cose” parlerà un collaboratore di giustizia che con le sue rivelazioni ha reso possibili importanti operazioni contro la ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Tpi.it

