Lo specialista in medicina dello sport sull’infortunio di De Bruyne | È importante il punto di lesione del muscolo se coincide col precedente

Sky Sport intervista in studio il prof. Fabrizio Tencone, specialista in medicina dello sport, direttore del centro Isokinetic di Torino, per capire quanto può essere un'aggravante una ricaduta in un infortunio come quello di Kevin De Bruyne. «Abbiamo poche informazioni, sappiamo che è uno troppo, abbiamo visto come è uscito dal campo e che ha dovuto aiutarsi con le stampelle, quindi i segni di gravità ci sono tutti. Però non abbiamo un'idea precisa del punto di rottura del muscolo, il muscolo bicipite è un muscolo posteriore della coscia che da dalla parte sotto il gluteo fino al ginocchio, è lungo.

