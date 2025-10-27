Lo Spaesato | Mammucari a Pastena tra vacche ciocie e lupi mannari
Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 27 ottobre, con Lo Spaesato, il people comedy show condotto da Teo Mammucari, che racconta l’Italia attraverso la comicità, in onda su Rai 2 alle 21.20. Le anticipazioni del 27 ottobre 2025. Protagonista di questa terza puntata sarà Pastena, pittoresco paese in provincia di Frosinone, ricco di attrattive – tra cui le celebri Grotte – e abitato da persone di grande vitalità. Qui Teo Mammucari viaggerà sul trattore, imparerà a mungere le mucche e a costruire le ‘ ciocie ‘, le tipiche calzature locali che danno il nome alla Ciociaria. Inoltre, il mattatore indagherà sulla possibile presenza in paese di un lupo mannaro! Nonostante gli ostacoli, Teo porterà avanti la sua ricerca fino all’incredibile scoperta finale, grazie all’aiuto delle Signore del forno e di Fausto, il custode del Museo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
