Lo sfogo di mister Amelia | Rigore inventato e brutto atteggiamento se agli arbitri dà fastidio venire a Sondrio lo dicano

Sondriotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alza la voce mister Marco Amelia che non ha gradito l’arbitraggio della gara di ieri contro il Chievo Verona: non soltanto per il rigore assegnato in avvio ai clivensi, ma per un atteggiamento poco rispettoso (per usare un eufemismo) da parte del direttore di gara per tutti i 90 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

