Björn Andrésen si è spento il 27 Ottobre 2025 all'età di 70 anni. La notizia è stata confermata dai registi Kristian Petri e Kristina Lindström, autori del documentario del 2021 The Most Beautiful Boy in the World, un'opera che ha raccontato senza filtri il trauma vissuto dall'attore svedese durante e dopo la sua esperienza con Luchino Visconti. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche, ma la sua scomparsa chiude il capitolo di una vita segnata dalla bellezza e dalla sofferenza, una vita che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare giapponese e nell'estetica del manga moderno.

© Screenworld.it - Lo sapevi che questo attore ha ispirato il volto di Lady Oscar? La sua scomparsa ha sconvolto tutti