L’Nba è diventata National Betting League il grande capo Silver riferisce al Congresso L’Equipe

Adam Silver finisce sotto i riflettori. Il commissioner della Nba dovrà comparire davanti al Congresso per chiarire il coinvolgimento della Lega nello scandalo scommesse che sta travolgendo il basket americano. Al centro dell’inchiesta federale figurano l’ex coach dei Blazers Chauncey Billups e il giocatore Terry Rozier, sospettati di aver fornito informazioni riservate a scommettitori. Un colpo durissimo per l’immagine della Nba, proprio mentre il mercato del betting muove cifre record — quasi 14 miliardi di dollari nel 2024. Silver si dice “profondamente dispiaciuto” e ribadisce che nulla è più importante dell’integrità del gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

