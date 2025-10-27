Liverpool–Crystal Palace EFL Cup | preview orario probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45 italiane ( 19:45 GMT ), Anfield. Ottavi di Carabao Cup. Contesto. I Reds cercano slancio in coppa dopo un periodo altalenante, contro un Palace che ha già fatto male a Liverpool ad agosto vincendo il Community Shield ai rigori dopo il 2-2 nei 90’. Segnale che l’incrocio è tutt’altro che scontato. Team news e possibili rotazioni. Arne Slot dovrebbe ruotare pur mantenendo un’ossatura competitiva. Tra i temi: porta e fascia destra, con la possibilità di scelte “di coppa”; davanti si valuta l’impiego di alternative a Salah per gestire i carichi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

