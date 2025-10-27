Liverpool–Crystal Palace EFL Cup | preview orario probabili formazioni e pronostico
Calcio d’inizio: mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45 italiane ( 19:45 GMT ), Anfield. Ottavi di Carabao Cup. Contesto. I Reds cercano slancio in coppa dopo un periodo altalenante, contro un Palace che ha già fatto male a Liverpool ad agosto vincendo il Community Shield ai rigori dopo il 2-2 nei 90’. Segnale che l’incrocio è tutt’altro che scontato. Team news e possibili rotazioni. Arne Slot dovrebbe ruotare pur mantenendo un’ossatura competitiva. Tra i temi: porta e fascia destra, con la possibilità di scelte “di coppa”; davanti si valuta l’impiego di alternative a Salah per gestire i carichi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
QUARTA SCONFITTA DI FILA IN PREMIER PER IL LIVERPOOL: È CRISI NERA Dopo aver perso con Crystal Palace, Chelsea e Manchester United, arriva un altro clamoroso Ko per i campioni d’Inghilterra: 3-2 roboante e un inutile assalto finale alla disper - facebook.com Vai su Facebook
Una stagione diversa da tutte le altre. Il Liverpool ha perso 3 partite in una settimana: ko con Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea. Sicuramente una novità rispetto a quanto fatto vedere dalla squadra di Arne Slot nell’ultima stagione. Al termine della partita c - X Vai su X
Martedì e mercoledì gli ottavi di finale della EFL Cup per Arsenal, Liverpool, Chelsea, Wrexham... - In Inghilterra, il quarto turno della EFL Cup (ottavi di finale) si svolge tra martedì e mercoledì. Riporta gamereactor.it
EFL Cup, Arsenal-Newcastle: il pronostico della semifinale d'andata - Oltre alla Premier League, ecco aggiungersi anche gli impegni per le Coppe nazionali. Scrive corrieredellosport.it
EFL Cup: ecco come finisce, per le quote, Tottenham-Manchester United - In semifinale di EFL Cup c’è posto solo per una tra Tottenham e Manchester Utd. Si legge su tuttosport.com