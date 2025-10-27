LIVE Sonego-Korda ATP Parigi 2025 in DIRETTA | match complesso contro il qualificato statunitense
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Sebastian Korda valido per il primo turno dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo 1000 dell’anno e nel corso del quale verranno consegnati punti importanti per quanto riguarda la corsa alle ATP Finals di Torino, anche se ciò non riguarda i tennisti presi in considerazione per questo incontro. Difficile definire chi sia il favorito tra i due: partiamo con il nostro azzurro, che viene dall’ ATP 500 di Basilea con l’uscita di scena al primo turno contro Alejandro Davidovich Fokina per 2-0 (7-6, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it
