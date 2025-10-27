LIVE Sonego-Korda ATP Parigi 2025 in DIRETTA | manca pochissimo all’ingresso in campo dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Sono cinque i precedenti tra Sonego e Korda, con l’azzurro in vantaggio 3 a 2. 16.55 Alla fine Kecmanovic non cede alla rimonta di Kovacevic e vince per 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) dopo 2 ore e 23 minuti di pura battaglia. Adesso tocca a Sonego e il suo match contro il complicato Korda. 15.40 Kovacevic reagisce e porta a casa il secondo set con il parziale di 6-1, si va al terzo: manca poco all’ingresso in campo di Sonego e Korda. 15.16 Kecmanovic vince il primo set su Kovacevic con il parziale di 6-4. Il secondo set è già iniziato, i tennisti si trovano sull’1-1 sul servizio dello statunitense: manca poco all’ingresso in campo di Sonego! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
