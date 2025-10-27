LIVE Sonego-Korda ATP Parigi 2025 in DIRETTA | Kecmanovic vince il primo poi tocca all’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-20 Kecmanovic vince il primo set su Kovacevic con il parziale di 6-4. Il secondo set è già iniziato, i tennisti si trovano sull’1-1 sul servizio dello statunitense: manca poco all’ingresso in campo di Sonego! 14.27 Terminato il match di doppio tra KrajicekMektic e ArendsJohnson, con la prima delle due coppie che ha trionfato per 2-0 (6-4, 6-2). Adesso, sul Campo 3 di Parigi tocca al match tra Kecmanovic e Kovacevic, e poi al nostro Sonego! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Sebastian Korda valido per il primo turno dell’ ATP Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo 1000 dell’anno e nel corso del quale verranno consegnati punti importanti per quanto riguarda la corsa alle ATP Finals di Torino, anche se ciò non riguarda i tennisti presi in considerazione per questo incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it
