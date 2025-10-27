LIVE Sonego-Korda ATP Parigi 2025 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore grave con il dritto per Korda che manda la palla fuori al corridoio. Seconda. 30-15 Prima palla vincente dello statunitense. 15-15 Che recupero di Lorenzo che costringe Korda a mandare in rete il dritto lungolinea. 15-0 Esce la risposta di Sonego. Seconda. INIZIA IL MATCH, CON KORDA AL SERVIZIO! 17.10 Ricordiamo che quest’anno il Masters 1000 di Parigi trova una grandissima svolta: da Bercy è stato spostato a Nanterre! 17.09 L’azzurro quest’anno ha vinto il 74% degli incontro con giocatori fuori dalla Top 50, anche se il livello di Korda non è quello descritto dalla sua classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
