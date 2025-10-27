LIVE Sonego-Korda ATP Parigi 2025 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro!

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore grave con il dritto per Korda che manda la palla fuori al corridoio. Seconda. 30-15 Prima palla vincente dello statunitense. 15-15 Che recupero di Lorenzo che costringe Korda a mandare in rete il dritto lungolinea. 15-0 Esce la risposta di Sonego. Seconda. INIZIA IL MATCH, CON KORDA AL SERVIZIO! 17.10 Ricordiamo che quest’anno il Masters 1000 di Parigi trova una grandissima svolta: da Bercy è stato spostato a Nanterre! 17.09 L’azzurro quest’anno ha vinto il 74% degli incontro con giocatori fuori dalla Top 50, anche se il livello di Korda non è quello descritto dalla sua classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego korda atp parigi 2025 in diretta inizia il match dell8217azzurro

© Oasport.it - LIVE Sonego-Korda, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: inizia il match dell’azzurro!

Leggi anche questi approfondimenti

live sonego korda atpLIVE Sonego-Korda, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: match complesso contro il qualificato statunitense - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Lorenzo Sonego e lo statunitense ... Da oasport.it

live sonego korda atpPronostico Sonego-Korda 27 Ottobre: Primo Turno ATP Parigi 2025 - Si scende in campo, Lunedì 27 Ottobre, per giocare il primo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi 2025: pronostico Sonego- Secondo bottadiculo.it

live sonego korda atpATP Parigi, qualificazioni: passa Korda, lunedì sfiderà Sonego - Dopo aver eliminato Arnaldi, Fearnley vince ancora e accede al main draw ... Si legge su ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego Korda Atp