LIVE Sonego-Korda 6-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set contro un avversario falloso!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra ottima prima di Korda. Seconda palla. 30-0 Esce il rovescio di Sonego. Seconda. 15-0 Prima vincente per lo statunitense. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE KORDA. 17.51 Rientra in campo Korda, può iniziare il secondo set! 17.48 Ritarda l’inizio del secondo set, con Korda che ha optato per il toilette break per schiarirsi le idee dopo il pessimo primo parziale giocato. 6-2 SET SONEGO!! Ottimo primo parziale del nostro azzurro che domina al servizio. Mentre il torinese ha fatto il suo, Korda sta commettendo un errore dietro l’altro che ha reso più facile la vita a Lorenzo! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
