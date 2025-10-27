LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro vola al secondo turno sfiderà il connazionale Musetti!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Adesso, per il tennista torinese, ci sarà il derby contro Lorenzo Musetti che giocheranno mercoledì: per l’orario preciso è ancora tutto da vedere, ma seguiteci per i prossimi aggiornamenti dell’ATP Masters 1000 di Parigi. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Grazie mille per averci scelto e per averci fatto compagnia, buona serata a tutti. 18.42 Sonego serve con il 58% di prime palle in campo, raccogliendo l’82% dei punti, mentre Korda con il 57% di prime palle ne concretizza solo il 59%. Oltre al servizio, ad aver fatto la differenza nel match è sicuramente la tenuta fisica, splendente per Sonego, assolutamente da rivedere per lo statunitense che, quando veniva costretto a muoversi faceva sempre fatica e colpiva la palla sempre due passi indietro rispetto al punto di contatto giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it
