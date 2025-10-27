LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro vola al secondo turno sfiderà il connazionale Musetti!

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Adesso, per il tennista torinese, ci sarà il derby contro Lorenzo Musetti che giocheranno mercoledì: per l’orario preciso è ancora tutto da vedere, ma seguiteci per i prossimi aggiornamenti dell’ATP Masters 1000 di Parigi. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Grazie mille per averci scelto e per averci fatto compagnia, buona serata a tutti. 18.42 Sonego serve con il 58% di prime palle in campo, raccogliendo l’82% dei punti, mentre Korda con il 57% di prime palle ne concretizza solo il 59%. Oltre al servizio, ad aver fatto la differenza nel match è sicuramente la tenuta fisica, splendente per Sonego, assolutamente da rivedere per lo statunitense che, quando veniva costretto a muoversi faceva sempre fatica e colpiva la palla sempre due passi indietro rispetto al punto di contatto giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sonego korda 6 2 6 3 atp parigi 2025 in diretta l8217azzurro vola al secondo turno sfider224 il connazionale musetti

© Oasport.it - LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro vola al secondo turno, sfiderà il connazionale Musetti!

Contenuti che potrebbero interessarti

live sonego korda 6LIVE Sonego-Korda 6-2 0-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il primo set inizia con il servizio dello statunitense - 0 Ottima palla corta di Sonego, con lo statunitense che ... oasport.it scrive

live sonego korda 6LIVE Sonego-Humbert 7-6, 0-6, 3-6, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende dopo rimpianti e 3 ore di match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il bel torneo comunque di Lorenzo SONEGO, che ritroveremo nel 500 di Basilea. Lo riporta oasport.it

live sonego korda 6Sonego eliminato al 1° turno all'Atp Basilea: vince Davidovich Fokina 7-6, 6-4 - Lorenzo Sonego subito eliminato al torneo Atp 500 di Basilea: il torinese è stato battuto in due set al 1° turno dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ottava testa di serie del seeding. Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sonego Korda 6