CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Adesso, per il tennista torinese, ci sarà il derby contro Lorenzo Musetti che giocheranno mercoledì: per l’orario preciso è ancora tutto da vedere, ma seguiteci per i prossimi aggiornamenti dell’ATP Masters 1000 di Parigi. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Grazie mille per averci scelto e per averci fatto compagnia, buona serata a tutti. 18.42 Sonego serve con il 58% di prime palle in campo, raccogliendo l’82% dei punti, mentre Korda con il 57% di prime palle ne concretizza solo il 59%. Oltre al servizio, ad aver fatto la differenza nel match è sicuramente la tenuta fisica, splendente per Sonego, assolutamente da rivedere per lo statunitense che, quando veniva costretto a muoversi faceva sempre fatica e colpiva la palla sempre due passi indietro rispetto al punto di contatto giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sonego-Korda 6-2 6-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l'azzurro vola al secondo turno, sfiderà il connazionale Musetti!