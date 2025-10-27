LIVE Sonego-Korda 6-2 3-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break dell’azzurro nel secondo set time-out medico per lo statunitense!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Primo ace dello statunitense. 40-40 Se ne va anche la seconda palla break, con il rovescio lungolinea di Korda che Sonego raggiunge ma che non riesce a rigiocare. Seconda palla. 30-40 Dritto in contropiede in uscita dal servizio. La prima non c’è. 15-40 Torna a sbagliare con il rovescio Korda che colpisce sempre lontano dalla palla. Due palle break importanti per Sonego. 15-30 Questa volta la volée atterra solo in corridoio. 15-15 Volée perfetta di Korda. 0-15 CHE NUMERO DI SONEGO!! Anche con un po’ di fortuna, Lorenzo trova la volée pazzesca che da un bacio al nastro e che atterra nel campo di Korda, punto del match! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Esordio a Parigi per gli azzurri. Aprono Flavio e Luciano rispettivamente con Machac e Cazaux, poi Sonego alla prova Korda - facebook.com Vai su Facebook
ATP Parigi, qualificazioni: passa Korda, lunedì sfiderà Sonego - X Vai su X
LIVE Sonego-Korda 6-2 0-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il primo set inizia con il servizio dello statunitense - 0 Ottima palla corta di Sonego, con lo statunitense che ... Riporta oasport.it
LIVE Sonego-Humbert 7-6, 0-6, 3-6, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende dopo rimpianti e 3 ore di match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il bel torneo comunque di Lorenzo SONEGO, che ritroveremo nel 500 di Basilea. Come scrive oasport.it
Sonego eliminato al 1° turno all'Atp Basilea: vince Davidovich Fokina 7-6, 6-4 - Lorenzo Sonego subito eliminato al torneo Atp 500 di Basilea: il torinese è stato battuto in due set al 1° turno dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ottava testa di serie del seeding. Secondo sport.sky.it