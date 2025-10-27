LIVE Sonego-Korda 6-2 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break nel secondo set ma lo statunitense resiste
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 GAME KORDA. Lo statunitense continua a soffrire ma per adesso resiste ai colpi e all’intensità di Sonego! Seconda, ancora. 40-30 Altro gravissimo errore di Korda che poteva chiudere il game, ma manda fuori un dritto comodo dal centro del campo. Seconda. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Vincente di dritto lungolinea per Korda. Non c’è la prima. 15-15 Esce il dritto dello statunitense. Seconda palla. 15-0 Ottimo dritto di Korda, non resta in campo la difesa di Sonego. 1-1 GAME SONEGO! Altro errore in palleggio con il rovescio Korda, altro gioco per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
