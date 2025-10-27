CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 BREAK SONEGO!! Le grandi difese dell’azzurro lo ripagano, con Korda che manda in rete un comodo dritto, consegnando il servizio all’avversario! 40-A E non c’è neanche la seconda: terzo doppio fallo e seconda palla break per Sonego. Non c’è la prima. 40-40 Larghissimo il dritto lungolinea dello statunitense dalle origini ceche. 40-30 Prima palla vincente, il servizio aiuta Korda. 30-30 Korda spinge con il rovescio ma è lungo. 30-15 Che peccato, esce la risposta del torinese. Di pochissimo. 15-15 Palla corta meravigliosa dell’azzurro. Una vera e propria carezza alla palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Korda 3-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: break dell’azzurro nel quinto game del primo set!