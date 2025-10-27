LIVE Darderi-Cazaux ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro inaugura la Défense Arena!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno samici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che inaugurerà la Défense Arena di Nanterre e il Masters 1000 di Parigi (FRA) 2025 tra Luciano DARDERI e Arthur CAZAUX. Sfida molto interessante tra la WC locale e l’italo-argentino, i due si sfidano per la prima volta. Cazaux è uno dei giovani più promettenti del tennis francese, tuttavia gli infortuni lo hanno bloccato nella prima fase di carriera, dopo che aveva saputo presentarsi al grande pubblico battendo Rune e giungendo in ottavi agli Australian Open 2024. Uscito dai cento, il talento di Marsiglia ha beneficiato dell’invito degli organizzatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
