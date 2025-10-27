LIVE Darderi-Cazaux ATP Parigi 2025 in DIRETTA | iniziato il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arthur Cazaux al servizio! 11:05 Sempre molto spettacolare la scenografia degli ingrassi in campo dei giocatori. Ora inizia però il torneo! Giocatori in campo! 10:50 Parlando di tennis, Luciano Darderi ha una bella occasione di incassare altri 50 punti che lo isserebbero ancora più avanti e consoliderebbero quella top 30 che si è guadagnato con tante vittorie anche al di fuori dell’amata terra battuta. Di fronte c’è però il talentuoso transalpino Cazaux, reduce da un infortunio. 10:45 Ancora 15? di attesa e comincerà il masters 1000 di Parigi 2025, dalla nuova cornice de La Défense Arena! In questo momento ci troviamo sulle tribune del nuovo Campo Centrale e vi possiamo dire che il colpo d’occhio è notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: iniziato il match!

