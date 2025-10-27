LIVE Darderi-Cazaux ATP Parigi 2025 in DIRETTA | giocatori attesi in campo l’azzurro inaugura la Défense Arena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:50 Parlando di tennis, Luciano Darderi ha una bella occasione di incassare altri 50 punti che lo isserebbero ancora più avanti e consoliderebbero quella top 30 che si è guadagnato con tante vittorie anche al di fuori dell’amata terra battuta. 11:45 Ancora 15? di attesa e comincerà il masters 1000 di Parigi 2025, dalla nuova cornice de La Défense Arena! In questo momento ci troviamo sulle tribune del nuovo Campo Centrale e vi possiamo dire che il colpo d’occhio è notevole. Rispetto al precedente centrale di Bercy, le tribune sono per 24 mobili, ma cambia tutto nella prospettiva di altezza e, sicuramente, lo spettacolo di luci sarà degno di nota! Buongiorno samici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che inaugurerà la Défense Arena di Nanterre e il Masters 1000 di Parigi (FRA) 2025 tra Luciano DARDERI e Arthur CAZAUX. 🔗 Leggi su Oasport.it

