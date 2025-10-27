LIVE Darderi-Cazaux 6-7 6-7 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | dura battaglia vinta dal francese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di Luciano Darderi. Un buon proseguimento con gli appuntamenti di OA Sport e un saluto sportivo ai lettori che ci hanno seguito! 13:23 Ben 16 gli ace di Cazaux, che accede al secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2025. Darderi si ferma al 78% di punti sulla prima, con il francese che sale al 85%. Con la seconda addirittura il 38% di punti vinti da Cazaux, contro il 50% di Darderi, che però non è riuscito a vincere il secondo parziale. 13:22 Peccato soprattutto per il secondo set, in cui l’italo-argentino ha avuto la chance concreta di portare il match al set decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
