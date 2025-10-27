LIVE Darderi-Cazaux 6-7 6-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | tre palle break cancellate dall’azzurro che si assicura il tie-break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Clamorosa parata di Luciano a rete. Cosa ha fatto! 6-5 Con la prima vincente tiene un game VITALE Darderi! A-40 SUPER ancora con il dritto, senza remore, a briglie sciolte! Gran vincente lungoriga! 40-40 Gran prima, stavolta la palla corta va a segno! 40-A Super recupero in avanti di Cazaux, un gatto. Lungo di poco il lob di Luciano. Altra palla break, la terza. 40-40 Doppio fallo. A-40 Servizio, dritto e benedizione! SU! 40-40 PRIMA VINCENTE! Gran reazione! 30-40 Gran seconda slice di Luciano, che per adesso si salva! 15-40 Non riesce la palla corta a Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Definito l'ordine di gioco del Day-1 a Parigi! Sarà Luciano Darderi a inaugurare il nuovo campo centrale a La Défense: l'azzurro affronterà Cazaux alle 11 nel primo match di giornata. In contemporanea sul Court 1 spazio a Flavio Cobolli, che a meno di un - X Vai su X
Alle 11 Flavio è opposto a Machac nel primo match sul Campo 1. Stesso orario per Luciano, che affronta Cazaux sul Centrale. Lorenzo sfida Korda nell’ultima partita sul Campo 3. Esordio anche per Khachanov, Rublev e Bublik - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: subito Italia-Francia nella cornice de La Défense! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno samici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che inaugurerà la Défense ... Da oasport.it
LIVE Darderi-Mochizuki 3-6, 3-6, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurro - 40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Darderi- Da oasport.it
Darderi fuori agli ottavi all'Atp Almaty: Mochizuki vince 6-3, 6-3 - L'italoargentino, numero 4 del seeding, saluta al debutto l'Atp 250 di Almaty: a vincere e a conquistare i quarti di finale è il giapponese Mochizuka con un doppio 6- Secondo sport.sky.it