LIVE Darderi-Cazaux 6-7 6-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | tre palle break cancellate dall’azzurro che si assicura il tie-break!

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Clamorosa parata di Luciano a rete. Cosa ha fatto! 6-5 Con la prima vincente tiene un game VITALE Darderi! A-40 SUPER ancora con il dritto, senza remore, a briglie sciolte! Gran vincente lungoriga! 40-40 Gran prima, stavolta la palla corta va a segno! 40-A Super recupero in avanti di Cazaux, un gatto. Lungo di poco il lob di Luciano. Altra palla break, la terza. 40-40 Doppio fallo. A-40 Servizio, dritto e benedizione! SU! 40-40 PRIMA VINCENTE! Gran reazione! 30-40 Gran seconda slice di Luciano, che per adesso si salva! 15-40 Non riesce la palla corta a Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

