LIVE Darderi-Cazaux 6-7 5-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | ripreso l’azzurro da 5-2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sbaglia ancora Luciano con il dritto, questo un brutto errore, gratuito. 5-5 Fuori il dritto di Darderi. Ripreso l’azzurro da 5-2. A-40 Servizio vincente. 40-40 Perde il rovescio Cazaux! 40-30 Esce il rovescio difensivo di Cazaux. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Servizio vincente Cazaux. 15-15 Risposta incisiva e dritto vincente Darderi! 15-0 Prima e comoda chiusura con il dritto Cazaux. 5-4 Il nastro porta via il dritto di Darderi. Nuovo contro break. 30-40 Sbaglia una comoda chiusura di dritto Luciano. Palla break. 30-30 Servizio vincente fondamentale! 15-30 Doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
