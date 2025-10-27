LIVE Darderi-Cazaux 6-7 5-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro prende il largo nel 2° set!!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sbaglia ancora dopo il servizio Cazaux. 15-0 In rete il rovescio difensivo di Darderi. 5-2 Tiene la battuta Luciano e stavolta conferma il break! 40-15 Servizio vincente! 30-15 Lunga la difesa con il dritto del francese. Game spartiacque. 15-15 Gran vincente con il dritto di Cazaux. 15-0 Non risponde con il dritto il francese! 4-2 BREAKKK! Prende il toro per le corna con il dritto Darderi e ottiene il terzo break di fila!! Seconda 40-A Super costruzione del punto, poi non chiude mai, ma lo fa fortunosamente steccando lo smash Darderi. Altra chance! 40-40 Gran smorzata e gran chiusura di volo di Luciano! A-40 Servizio e dritto Cazaux. 🔗 Leggi su Oasport.it
