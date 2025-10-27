LIVE Darderi-Cazaux 6-7 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | serve prima l’italo-argentino nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Si mangia la chiusura e il punto da un centimetro Darderi. Punto pesantissimo vinto in difesa da Cazaux, vale una palla break. 30-30 Servizio, dritto! Dai ora un bello slice da destra! 15-30 Doppio fallo. No, stiamo rimettendo in gara da soli il rivale! 15-15 Comanda con il dritto e fa il punto Darderi! Di personalità! 0-15 Doppio fallo (2°) di Luciano. 3-1 ECCOLO il primo break del match, clamoroso passaggio a vuoto di Cazaux. 0-40 GRATUITO di dritto Cazaux!!! Tutte insieme le tre chance! 0-30 Doppio fallo! Occhio! 0-15 Sbaglia di dritto dopo il servizio Cazaux. 🔗 Leggi su Oasport.it

