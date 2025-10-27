LIVE Darderi-Cazaux 6-7 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | serve prima l’italo-argentino nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Si mangia la chiusura e il punto da un centimetro Darderi. Punto pesantissimo vinto in difesa da Cazaux, vale una palla break. 30-30 Servizio, dritto! Dai ora un bello slice da destra! 15-30 Doppio fallo. No, stiamo rimettendo in gara da soli il rivale! 15-15 Comanda con il dritto e fa il punto Darderi! Di personalità! 0-15 Doppio fallo (2°) di Luciano. 3-1 ECCOLO il primo break del match, clamoroso passaggio a vuoto di Cazaux. 0-40 GRATUITO di dritto Cazaux!!! Tutte insieme le tre chance! 0-30 Doppio fallo! Occhio! 0-15 Sbaglia di dritto dopo il servizio Cazaux. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Definito l'ordine di gioco del Day-1 a Parigi! Sarà Luciano Darderi a inaugurare il nuovo campo centrale a La Défense: l'azzurro affronterà Cazaux alle 11 nel primo match di giornata. In contemporanea sul Court 1 spazio a Flavio Cobolli, che a meno di un - X Vai su X
Alle 11 Flavio è opposto a Machac nel primo match sul Campo 1. Stesso orario per Luciano, che affronta Cazaux sul Centrale. Lorenzo sfida Korda nell’ultima partita sul Campo 3. Esordio anche per Khachanov, Rublev e Bublik - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: subito Italia-Francia nella cornice de La Défense! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno samici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che inaugurerà la Défense ... Riporta oasport.it
LIVE Darderi-Mochizuki 3-6, 3-6, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurro - 40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Darderi- Come scrive oasport.it
Darderi fuori agli ottavi all'Atp Almaty: Mochizuki vince 6-3, 6-3 - L'italoargentino, numero 4 del seeding, saluta al debutto l'Atp 250 di Almaty: a vincere e a conquistare i quarti di finale è il giapponese Mochizuka con un doppio 6- Segnala sport.sky.it