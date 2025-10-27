CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima e dritto Cazaux. 15-15 Risposta incisiva e punto Darderi! 15-0 Scappa il dritto in palleggio a Darderi. 1-0 Con la smorzata parte bene Luciano! 40-30 Prima vincente! 30-30 Largo il rovescio difensivo di Darderi, occhio! 30-15 Risposta vincente del francese. 30-0 Altra prima, altro punto! 15-0 Servizio vincente! Cazaux-Darderi 7-6(5)! Prima a segno e primo parziale al francese. Tie-break deciso dal nastro vincente sull’1-1! 5-6 Servizio e formalità! Ora arriva il set point sul servizio del francese. 4-6 Non risponde di dritto alla seconda Cazaux. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Darderi-Cazaux 6-7, 1-0, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l'azzurro è sfortunato e cede il set d'apertura