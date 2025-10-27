LIVE Darderi-Cazaux 4-5 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | dominano i servizi nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso recupero vincente di polso, stretto di Cazaux. 15-15 ACE!!! Primo di Luciano contro sette del rivale! 0-15 Attenzione, largo il dritto anomalo di Darderi. Pubblico che entra nel match. 4-5 A quindici Cazaux. 40-15 Ace (7°), come sta servendo. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Risposta nei piedi e punto Darderi! 15-0 Risposta che trova il nastro e diventa di facile gestione per Cazaux. 4-4 Servizio vincente! Bravissimo Darderi a rimediare al primo punto! 40-15 Non risponde il francese! 30-15 Grandissima difesa corta di Darderi, quando sembrava ormai soccombere: sbaglia la volèe di rovescio sopra la rete Cazaux! 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Sotto la rete lo slice di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

