CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Super game di Darderi! 40-15 Di dritto accorcia Cazaux. 40-0 Grande uscita di rovescio lungoriga di Luciano! 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Con la prima anche Darderi. 2-3 A quindici Cazaux. 40-15 Ottima verticalizzazione del francese e poi la chiusura di volo. 30-15 Ace (4°), mamma mia. 15-15 Risposta incisiva di dritto dell’Italo-argentino e punto! 15-0 Ace (3°). 2-2 D’autorità anche Darderi! 40-0 Prima vincente! 30-0 Primo scambio lungo, alla fine si allarga il rovescio lungoriga del transalpino. 15-0 Altra gran prima dell’italo-argentino. 1-2 Ace (2°) e a quindici Cazaux. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cazaux 3-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: inizio ‘on serve’ di 1° set