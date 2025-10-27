LIVE Darderi-Cazaux 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | inizio ‘on serve’ di 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Altra gran prima dell’italo-argentino. 1-2 Ace (2°) e a quindici Cazaux. 40-15 Risposta incisiva di rovescio e punto Darderi. 40-0 Chiude con lo smash Cazaux. 30-0 Prima vincente del transalpino. 15-0 Ace. 1-1 Bene in battuta anche Darderi! 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Non risponde di rovescio alla seconda Cazaux. 15-0 Largo il rovescio difensivo del francese. 0-1 A quindici Cazaux. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Non risponde di rovescio l’italiano sulla seconda. 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta stretta con il dritto di Darderi, arriva in corsa e mette lungo il recupero di dritto in francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: subito Italia-Francia nella cornice de La Défense! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno samici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che inaugurerà la Défense ... Scrive oasport.it