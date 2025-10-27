LIVE Darderi-Cazaux 0-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | iniziato il match!

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A quindici Cazaux. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Non risponde di rovescio l’italiano sulla seconda. 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta stretta con il dritto di Darderi, arriva in corsa e mette lungo il recupero di dritto in francese. Arthur Cazaux al servizio! 11:05 Sempre molto spettacolare la scenografia degli ingrassi in campo dei giocatori. Ora inizia però il torneo! Giocatori in campo! 10:50 Parlando di tennis, Luciano Darderi ha una bella occasione di incassare altri 50 punti che lo isserebbero ancora più avanti e consoliderebbero quella top 30 che si è guadagnato con tante vittorie anche al di fuori dell’amata terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi cazaux 0 1 atp parigi 2025 in diretta iniziato il match

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cazaux 0-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: iniziato il match!

Contenuti che potrebbero interessarti

live darderi cazaux 0LIVE Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: subito Italia-Francia nella cornice de La Défense! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno samici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che inaugurerà la Défense ... Scrive oasport.it

LIVE Darderi-Mochizuki 3-6, 3-6, ATP Almaty 2025 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per l’azzurro - 40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Darderi- Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Darderi Cazaux 0