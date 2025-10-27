CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A quindici Cazaux. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Non risponde di rovescio l’italiano sulla seconda. 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta stretta con il dritto di Darderi, arriva in corsa e mette lungo il recupero di dritto in francese. Arthur Cazaux al servizio! 11:05 Sempre molto spettacolare la scenografia degli ingrassi in campo dei giocatori. Ora inizia però il torneo! Giocatori in campo! 10:50 Parlando di tennis, Luciano Darderi ha una bella occasione di incassare altri 50 punti che lo isserebbero ancora più avanti e consoliderebbero quella top 30 che si è guadagnato con tante vittorie anche al di fuori dell’amata terra battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Cazaux 0-1, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: iniziato il match!