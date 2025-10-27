CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Cobolli. In corridoio il dritto del ceco. 40-0 Servizio e dritto a segno per Flavio. 30-0 Scappa via il dritto in avanzamento di Machac. 15-0 Si parte subito con la combinazione servizio e dritto dell’azzurro. PRIMO SET 11:04 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l’italiano al servizio. 11:02 Accolti dall’applauso del pubblico della nuova sede di Nanterre entrano in campo l’azzurro ed il ceco. 10:58 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo di Cobolli e Machac. 10:53 Il vincente del match troverà al secondo turno Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio