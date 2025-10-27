LIVE Cobolli-Machac ATP Parigi 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cobolli-Machac. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo dei due tennist. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli ed il ceco Tomas Machac. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro sotto 3-1 ma che ha vinto il recentissimo precedente sul veloce indoor di Vienna. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’americano Ben Shelton, esentato dal primo turno in quanto testa di serie numero 5 del tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it
