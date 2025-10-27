CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli ed il ceco Tomas Machac. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con l’azzurro sotto 3-1 ma che ha vinto il recentissimo precedente sul veloce indoor di Vienna. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’americano Ben Shelton, esentato dal primo turno in quanto testa di serie numero 5 del tabellone. Cobolli, ventitreenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento parigino da numero 22 ATP. L’azzurro è reduce dagli ottavi di finale raccolti in quel di Vienna dove non ha sfigurato nel derby contro il futuro campione Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: immediata rivincita dopo meno di una settimana