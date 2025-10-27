LIVE Cobolli-Machac 6-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | primo set spaziale dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 PRIMO SET COBOLLI! Con la palla corta di rovescio deliziosa si chiude il primo parziale in appena 21 minuti. 40-0 TRE SET POINT COBOLLI. Servizio e drop perfetto dell’azzurro. 30-0 Dritto inside out vincente dell’italiano. 15-0 Scappa via la risposta di dritto del ceco. 1-5 Game Machac. Secondo ACE consecutivo. Cobolli serve ora per il set. 40-15 ACE del boemo e prime due palle game della sua partita. 30-15 Il ceco strappa il movimento del dritto dal centro. 30-0 Altro servizio vincente. 15-0 Prima esterna vincente di Machac. 5-0 Game Cobolli. Servizio e schiaffo al volo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

