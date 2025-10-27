LIVE Cobolli-Machac 6-1 5-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Arriva un ottimo passante di rovescio incrociato di Machac. 5-4 BREAK COBOLLI! Se ne va, se ne va il dritto del boemo! Dopo il cambio di campo l’azzurro servirà per il match. 30-40 Palla break Cobolli. A metà rete il rovescio in uscita dal servizio del ceco. 30-30 Sulla riga stavolta la risposta con il dritto inside in di Cobolli. 30-15 Decolla la risposta di dritto di Flavio. 15-15 Non passa la risposta di dritto dell’italiano. 0-15 Machac perde il controllo del dritto in contropiede. 4-4 Game Cobolli. Ottimo rovescio lungolinea in uscita dal servizio dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac 6-1 5-4, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match

Argomenti simili trattati di recente

Possibile scontro ai quarti tra Alcaraz e Ruud. Cobolli sfiderà ancora Machac all'esordio - facebook.com Vai su Facebook

COBOLLI AVANZA A VIENNA Buon esordio di Flavio, che batte Tomas Machac dopo una partita molto ordinata. Adesso Cobolli attende Sinner o Altmaier. - X Vai su X

LIVE Cobolli-Machac, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: immediata rivincita dopo meno di una settimana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Parigi tra ... Lo riporta oasport.it

LIVE Cobolli-Machac 7-6, 6-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: bella vittoria del romano e ottavi di finale con Sinner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della bella vittoria di Flavio COBOLLI che batte Machac e accede agli ottavi di ... Lo riporta oasport.it

Vienna, Berrettini e Cobolli già in clima Davis: battono Popyrin e Machac, Volandri può cominciare a "respirare" - A Vienna la giornata comincia bene: Berrettini serve come nei giorni migliori e batte agevolmente Popyrin, Cobolli va oltre la febbre che l'ha colpito nelle ultime 48 ore e batte Machac ... Si legge su sport.virgilio.it