LIVE Cobolli-Machac 6-1 1-2 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il ceco prova a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Game Cobolli. Decolla la risposta di dritto di Machac, che torna ora alla battuta. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’azzurro. 15-0 ACE Cobolli. 2-1 Game Machac. Servizio vincente. 40-30 Dritto anticipato e rovescio lungolinea in contropiede vincente del ceco. 30-30 In corridoio il rovescio lungolinea di Machac. 30-15 Servizio, dritto e smash a rimbalzo vincente del boemo. 15-15 Gran seconda e comodo dritto per il ceco. 0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Machac. 1-1 Game Cobolli. Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Machac 6-1 1-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il ceco prova a reagire

