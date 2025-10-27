LIVE Cobolli-Machac 3-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Non passa il rovescio dell’azzurro, che perde il primo punto al servizio. 30-0 Dritto incrociato stretto fantastico di Cobolli sull’insidioso rovescio in back dell’avversario. 15-0 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio del ceco. 4-0 DOPPIO BREAK COBOLLI! Clamorosa risposta vincente di dritto dell’azzurro, che in appena 10 minuti è già sul 4-0! 0-40 Tre palle del doppio break Cobolli. Decolla il dritto in avanzamento di Machac. 0-30 BOOM! Risposta di dritto vincente potentissima dell’italiano. 0-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it
