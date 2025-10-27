Lituania chiude confini con Bielorussia

3.27 La Lituania ha chiuso a "tempo indeterminato" i valichi di frontiera con la Bielorussia, dopo che palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo per la terza notte consecutiva. Il Centro nazionale di gestione delle crisi di Vilnius lo ha annunciato, citando motivi di sicurezza e la necessità di prevenire nuove incursioni. L'aeroporto internazionale della capitale è rimasto bloccato per ore, con voli dirottati o cancellati a causa di palloni provenienti da est. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it