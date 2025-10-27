Lituania chiude confini con Bielorussia
3.27 La Lituania ha chiuso a "tempo indeterminato" i valichi di frontiera con la Bielorussia, dopo che palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo per la terza notte consecutiva. Il Centro nazionale di gestione delle crisi di Vilnius lo ha annunciato, citando motivi di sicurezza e la necessità di prevenire nuove incursioni. L'aeroporto internazionale della capitale è rimasto bloccato per ore, con voli dirottati o cancellati a causa di palloni provenienti da est. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altre letture consigliate
"Anche le pulci hanno la tosse" La Lituania chiude gli aeroporti e i valichi di frontiera con la Bielorussia dopo l'avvistamento di mongolfiere #AlJazeera - facebook.com Vai su Facebook
La Lituania chiude la frontiera con la Bielorussia - La Lituania ha chiuso a tempo indeterminato i suoi valichi di frontiera con la Bielorussia, dopo che palloni aerostatici hanno violato il suo spazio aereo per la terza notte co ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
La Lituania Interrompe i Voli per Palloni Sospetti: Cosa C'è da Sapere - In aggiunta al problema dei palloni, la Lituania ha recentemente affrontato anche un’altra sfida: l’incursione di due aerei militari russi nel suo spazio aereo. Secondo notizie.it
Palloni aerostatici bloccano l’aeroporto di Vilnius, la Lituania accusa la Bielorussia - Il Paese denuncia da tempo l’incursione di palloni aerostatici dalla Bielorussia, ma ora diventano strumento di sabotaggio ... Da ilsole24ore.com