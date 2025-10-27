Lituania chiude 680km di confine con Bielorussia dopo violazione spazio aereo di palloni aerostatici premier Ruginien? minaccia articolo 4 Nato

Lo sconfinamento aereo di quelli che sono palloni per contrabbando di sigarette è stato definito dai vertici del governo lituano come "un'azione ibrida di natura psicologica". La premier Ruginien?: "Non tollereremo alcun attacco dalla Bielorussia" Chiusura "per un periodo di tempo indefinito". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lituania chiude 680km di confine con Bielorussia dopo "violazione" spazio aereo di palloni aerostatici, premier Ruginien? minaccia articolo 4 Nato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

$TG2000 - Droni ucraini sulla $Russia. $Lituania chiude lo spazio aereo $27ottobre $Ucraina $Putin $Zelensky $Mosca $Zaporizhizia $RussiaUkraineWar $Ukraine $Poltava $Kharkiv $Sumy $Leopoli $Odessa $Donbass $Belgorod $Lavrov $TV2000 @t - X Vai su X

Decine di droni ucraini stanotte contro Mosca, dopo i raid russi che ieri hanno causato almeno 3 morti e 30 feriti a Kiev. E dopo l'ennesima violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude a tempo indeterminato la frontiera con la - facebook.com Vai su Facebook

Lituania chiude confine con Bielorussia: possibile ricorso all’Articolo 4 della NATO - Dopo la violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude il confine con la Bielorussia. Si legge su newsmondo.it

La Lituania chiude il confine con la Bielorussia. Decisive le incursioni con palloni aerostatici - Il consulente alla sicurezza lituano: "Sono impossibili da abbattere" ... Segnala eunews.it

La Lituania ha chiuso il confine con la Bielorussia, a causa degli sconfinamenti di palloni aerostatici che contrabbandavano sigarette - La Lituania ha anche accusato il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, che governa in modo autoritario ed è un ... Come scrive ilpost.it