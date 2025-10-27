Littizzetto scatenata | la letterina a Sinner e la maschera di bellezza vaginale di Belen

Luciana Littizzetto scatenata nella prima puntata di Che tempo che fa dopo che la trasmissione è stata premiata e lei ha ricevuto il suo primo Telegatto. Ieri, domenica 26 ottobre, la torinese ha iniziato il suo intervento comico parlando di "una nuova maschera di bellezza che è stata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ci pensavo ieri, dopo aver parlato nel podcast Il Risveglio della Ragione dell’ennesima pagina allucinante della guerra scatenata da Vladimir Putin contro l’Ucraina. Contro gli ucraini, come è più corretto dire. Soprattutto se arrivi a bombardare un asilo nido. N - facebook.com Vai su Facebook

Luciana Littizzetto, letterina allo Spid: «Infame sigla. Una via crucis digitale» VIDEO - Nell'ultima puntata di 'Che Tempo Che Fa', sul Nove, accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto – con la sua inconfondibile ironia – dedica la consueta ... Si legge su ilgazzettino.it

La letterina di Luciana Littizzetto allo Spid: «Una via crucis digitale» - Nell'ultima puntata di «Che Tempo Che Fa», sul Nove, accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto – con la sua inconfondibile ironia – dedica la consueta ... Riporta video.corriere.it

Luciana Littizzetto, letterina alla Flotilla: «Siete stati gesto e non parole. Avete mostrato al mondo quello che il mondo cieco fa finta di non vedere» VIDEO - Nella sua lettera alla Flotilla, Luciana Littizzetto ha scritto: «Grazie per il coraggio che avete dimostrato mettendovi in mare. Scrive ilgazzettino.it