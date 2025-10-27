Lite in tv tra Del Piero e Bergomi | L’Inter è la più forte da 4 anni

Forzazzurri.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toni accesi e punti di vista opposti nello studio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lite in tv tra del piero e bergomi l8217inter 232 la pi249 forte da 4 anni

© Forzazzurri.net - Lite in tv tra Del Piero e Bergomi: “L’Inter è la più forte da 4 anni”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lite tv piero bergomiBergomi-Del Piero lite sull'Inter, scintille in diretta tv: Non alzare la voce, non ha ragione chi urla di più - Confronto acceso a Sky tra i due ex nazionali, lo zio Bergomi difende a spada tratta i nerazzurri, zittisce Del Piero e lancia frecciate a Conte esaltando la signorilità di Chivu ... Come scrive sport.virgilio.it

lite tv piero bergomiDel Piero-Bergomi, che lite in tv: "L'Inter è la più forte". "No, la più brava. E non ha ragione chi urla di più" - "Lo dico da quattro anni: l'Inter è la squadra più forte in Italia". msn.com scrive

lite tv piero bergomiDel Piero-Bergomi, il faccia a faccia sull'Inter a Sky Calcio Club. VIDEO - Nel video tratto dalla puntata di ieri di Sky Calcio Club il confronto fra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Tv Piero Bergomi