Lite fra studentesse e tensione al liceo Sigonio arriva la Polizia
Questa mattina, durante il primo intervallo fra le lezioni, si è verificato un acceso diverbio tra due studentesse all’interno del Liceo “Carlo Sigonio”. Pare che per poco non si sia raggiunto uno scontro violento che potrebbe avere avuto gravi conseguenze: fortunatamente nessuna delle due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Violenta #lite tra due #studentesse al liceo #Sigonio di #Modena, arriva la #polizia - X Vai su X
La Polizia di Stato è intervenuta questa mattina presso il Liceo Sigonio di Modena a quanto pare a seguito di una lite tra due studentesse che sarebbe sfociata in una vera e propria rissa. I fatti sembra siano avvenuti durante la ricreazione. - facebook.com Vai su Facebook
Lite fra studentesse e tensione, al liceo "Sigonio" arriva la Polizia - La scuola sta collaborando con le autorità per chiarire l’esatta dinamica dei fatti ... Da modenatoday.it
Tensione davanti a liceo di Torino: studenti manganellati durante protesta antifascista, fermato 15enne - Tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di Torino: la polizia in assetto antisommossa è intervenuta in forze per disperdere studenti antifascisti ... Riporta fanpage.it
Tensioni Liceo Einstein di Torino: le uova lanciate contro la sede di FdI e le scritte contro la polizia | Video - La manifestazione studentesca, partita in corteo non autorizzato da piazza Castello, ha raggiunto la sede di Fratelli d'Italia, simbolo di protesta dopo le tensioni avvenute all'entrata dell'istituto ... Segnala torinotoday.it