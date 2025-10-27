Lite fatale a Perugia arrestato il 18enne coinvolto nella morte di Hekuran Cumani

Un 18enne è finito in carcere per aver violato il divieto di dimora a Perugia. Il giovane, già noto per aggressioni, è coinvolto nella rissa del 18 ottobre in cui fu ucciso con una coltellata Hekuran Cumani, 23 anni, durante uno scontro tra gruppi nella zona universitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it