Lite fatale a Perugia arrestato il 18enne coinvolto nella morte di Hekuran Cumani

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 18enne è finito in carcere per aver violato il divieto di dimora a Perugia. Il giovane, già noto per aggressioni, è coinvolto nella rissa del 18 ottobre in cui fu ucciso con una coltellata Hekuran Cumani, 23 anni, durante uno scontro tra gruppi nella zona universitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

