L’Italia dice sì all’estradizione dell’ex capitano ucraino accusato del sabotaggio del gasdotto Nord Stream
Per la Corte d’Appello di Bologna, il 49enne ex capitano dell’esercito ucraino Serhii Kuznietsov va consegna alla Germania che lo accusa di aver preso parte al sabotaggio del gasdotto del 26 settembre del 2022. Il legale annuncia nuovo ricorso: “Non considerati i profili di immunità funzionale e della natura politica del reato di sabotaggio contestato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
